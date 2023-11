Auch dieses Paar durfte nicht zum Sommerhaus-Wiedersehen!

Im Sommerhaus der Stars herrscht auch nach der Sendung noch dicke Luft! Wie in jedem Jahr fliegen in der berühmten Promi-WG die Fetzen. Insbesondere Walentina Doronina (23) hatte für mächtig Furore in dem Haus gesorgt. Aber auch Gigi (24) machte sich nicht viele Freunde, indem er handgreiflich geworden war. Erst kürzlich kam raus, dass die Blondine und ihr Verlobter Can Kaplan wohl nicht zur Wiedersehensshow kommen durften – aber auch ein weiteres Paar soll ausgeladen worden sein!

Wie Bild nun berichtet, seien neben Walentina und Can auch zwei weitere Kandidaten von dem Sender nicht bei dem Wiedersehen erwünscht gewesen: Gigi und seine Partnerin Dana Feist. "Wir dulden keinerlei körperliche Gewalt im Sommerhaus. [...] Aus diesen Gründen ist auch eine Teilnahme an der Show 'Das große Wiedersehen' für beide Paare ausgeschlossen", äußert sich ein Sendersprecher von RTL gegenüber dem Magazin.

Das Wiedersehen verspricht aber nicht weniger turbulent als die eigentliche Sendung zu werden – denn zwischen den Kandidaten scheint noch immer dicke Luft zu herrschen! "Es gibt einige Fressen, auf die ich in meinem Leben sehr gut verzichten kann“, äußerte sich Zico Banach (32) wenig begeistert auf dem Weg zur Aufzeichnung in seiner Instagram-Story.

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Persönlichkeiten

