Frisch verlobte Charlotte Crosby will noch nicht heiraten

Charlotte Crosby (33) hat andere Prioritäten. Die Geordie Shore-Bekanntheit und ihr Partner Jake Ankers hatten 2022 ihre Tochter Alba Jean auf der Welt begrüßt. Vor wenigen Wochen feierten die Eltern den allerersten Geburtstag ihres Mädchens – nun gab es aber noch einen Grund mehr zur Freude: Jake machte der Influencerin einen Antrag! Doch eine Hochzeit kommt für die frisch verlobten Charlotte erstmal noch nicht infrage.

In einem Interview mit Mail Online klärt die Beauty über ihre Zukunft auf. "Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten drei Jahren heiraten werden. Ich wollte schon immer eine lange Verlobung haben", plaudert die Mama aus. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum sie erst einmal auf eine Feier verzichten möchte: "Heiraten stand nie wirklich an erster Stelle meiner Prioritäten, ein weiteres Baby zu bekommen schon." Demnach wolle sie erst erneut schwanger werden, bevor die Hochzeitsglocken läuten.

Allerdings habe Charlotte schon eine genaue Vorstellung davon, wie das Ganze ablaufen soll: Sie wolle die stressigen Vorbereitungen umgehen. "Ich möchte einen Hochzeitsplaner engagieren und ihm sagen, dass er es toll machen soll, und dann werde ich einfach auftauchen!", teilt die Britin mit.

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby mit ihrer Tochter

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, November 2023

