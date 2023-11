13 Personen verletzt: Tourbus von Shania Twain verunglückt

Die Tour steht wohl unter keinem guten Stern! Countrysängerin Shania Twain (58) ist aktuell auf ihrer "Queen of Me Tour". Die Konzerttournee wurde auf 76 Tage angesetzt. Während dieser Tour kam es schon zu dem ein oder anderen Zwischenfall: Vor wenigen Monaten stürzte die "That Don't Impress Me Much"-Interpretin auf der Bühne. Doch dabei sollte es wohl nicht bleiben, denn: Shanias Tourbus war in einen Unfall verwickelt!

Laut USA TODAY verunglückte der Tourbus in Kanada aufgrund schlechter Wetterverhältnisse. "Mehrere Fahrzeuge gerieten aufgrund des schlechten Wetters in ungünstige Fahrbedingungen", so ein Manager der Countrysängerin. Sie selbst sei dabei nicht im Bus gewesen – jedoch wurden 13 Produktionsmitglieder verletzt und ins Krankenhaus gebracht. "Wir sind den Rettungsdiensten unglaublich dankbar für ihre schnelle Reaktion und ihre Unterstützung", heißt es weiter. Die Verletzten seien wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt worden.

Shania bangt auch aktuell um ihre Gesundheit. Die Sängerin, die nach einem Zeckenbiss 2003 an Borreliose erkrankte, stürzte während ihrer Tour. Das bereitete der Sängerin große Sorgen: "Es ist beängstigend für sie, dass diese schrecklichen Symptome, unter denen sie gelitten hat, jetzt zurückkommen könnten", teilte ein Freund Radar Online mit. Die Krankheit verursachte unter anderem kleine Blackouts.

Anzeige

Getty Images Shania Twain bei einem Konzert in Los Angeles im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Shania Twain im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Shania Twain im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de