Beyoncés Konzertfilm kommt bald auch in die deutschen Kinos!

Die deutschen Fans können sich freuen! Die letzten Monate tourte Beyoncé (42) mit ihrer "Renaissance"-Tour quer durch Europa und die USA. Auch in Deutschland gab die Sängerin drei Konzerte. Ab Dezember bringt die "Crazy in Love"-Interpretin ihre beeindruckende Show noch mal auf die große Kinoleinwand. Bisher war noch nicht bekannt, ob der Film auch in Deutschland gezeigt wird. Doch nun ist das Geheimnis gelüftet: Beyoncés Film wird auch in den deutschen Kinos laufen!

Seit heute können sich die Fans ihre Tickets über die Homepage der Sängerin sichern. In gleich mehreren Hunderten von Kinos wird der Film deutschlandweit laufen. Die Vorstellungen werden jedoch nur donnerstags, freitags, samstags und sonntags sein. Der Film soll neben einigen Live-Mitschnitten des Konzerts vor allem auch die monatelangen Vorbereitungen auf die Tour zeigen.

Die große Film-Premiere feiert Beyoncé bereits am 25. November in Los Angeles. Eine zweite offizielle Premiere findet fünf Tage später in London statt. An beiden Terminen wird die Musikerin live vor Ort sein.

Instagram / beyonce Beyoncé in Warschau, Juni 2023

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Getty Images Beyoncé beim Super Bowl 2016

