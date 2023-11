Wieder zu Hause: Nina Noels Sohn aus der Klinik entlassen

Nina Noel (35) kann etwas aufatmen. Erst vor rund zwei Wochen ist die einstige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin zum dritten Mal Mama geworden. Doch kurz nach der Geburt ihrer Tochter der große Schock: Ihr Verlobter Tony und ihre beiden Söhne Lyano und Maliyo erkrankten am RS-Virus und wurden ins Krankenhaus gebracht. Jetzt gibt es positive Nachrichten: Einer der beiden Jungs ist wieder zu Hause bei Mama Nina.

Das teilt die frischgebackene Dreifach-Mama ihren Fans nun in ihrer Instagram-Story mit. Auf einem Schnappschuss ist sie mit ihrer Tochter und einem ihrer Söhne zu sehen. "Schaut, wer wieder da ist", schreibt sie darunter. Ihr Baby liegt dabei in einem Kissen auf Ninas Schoß, ihr Sohnemann sitzt neben ihr. Ganz liebevoll gibt sie ihm einen Kuss auf den Kopf. Um welchen der beiden Jungs es sich handelt, gibt die 35-Jährige nicht preis – da sie das Gesicht zensiert, ist es nicht zu erkennen.

Auch die kleine Tochter der Influencerin steckte sich mit dem RS-Virus an. Sie habe Schnupfen entwickelt, woraufhin Nina mit ihr in die Klinik gefahren sei. Dort sei bei ihr die Atemwegserkrankung diagnostiziert worden. "Ich bin so krass zusammengebrochen", erklärte Nina. Da sie die Kleine stille, sei der Infekt bei ihr aber nicht so stark ausgeprägt.

Nina Noel mit ihrem Partner und ihren Söhnen, Oktober 2021

Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Nina Noel und ihre Tochter im Oktober 2023 in Dubai

