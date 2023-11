Tallulah Willis dankbar: Ihr Vater Bruce ist "noch derselbe"

Wie geht es Bruce Willis (68)? Nachdem seine Familie öffentlich gemacht hat, dass er an Demenz erkrankt ist, gibt es aus seinem Umfeld immer wieder Berichte zu seiner Gesundheit. Der Schauspieler selbst hat seine Karriere aufgegeben und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zum Glück kann er immer auf die Unterstützung seiner Ehefrau und seiner Kinder zählen. Nun spricht Bruces Tochter Tallulah (29) über seine Gesundheit.

"Er ist immer noch derselbe, was, wie ich gelernt habe, in dieser Hinsicht das Beste ist, was man sich wünschen kann", erzählt sie Drew Barrymore (48) in der "The Drew Barrymore Show" über ihren Vater. Bruce sei immer noch erfüllt von Liebe und gebe diese an Tallulah weiter, wenn sie mit ihm zusammen sei. "Es ist mein Vater und er liebt mich, was wirklich etwas Besonderes ist", fügt die Schauspielerin hinzu.

Mit Vogue hatte sie bereits über ihren Umgang mit der Krankheit ihres Vaters gesprochen: Tallulah gebe alles dafür, jeden Moment mit ihm auszukosten und festzuhalten. "Ich versuche zu dokumentieren und eine Aufzeichnung für den Tag zu erstellen, an dem er nicht mehr da ist, um mich an ihn und an uns zu erinnern", schrieb die 29-Jährige.

Getty Images Tallulah Willis und Bruce Willis im Juli 2018

Instagram / buuski Bruce und Tallulah Willis, Januar 2023

Getty Images Tallulah Willis, Schauspielerin

