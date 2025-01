Angebliche Trennung: Chris Martin und Dakota halten Händchen

Chris Martin (47) und Dakota Johnson (35) haben Gerüchte über eine Trennung mit einem seltenen gemeinsamen Auftritt in Mumbai zum Schweigen gebracht. Fotos, die People vorliegen, zeigen das Paar, wie es händchenhaltend und lächelnd durch die Straßen der Stadt läuft. Der Coldplay-Sänger, der sich dort auf der "Music of the Spheres"-Tour befindet, trägt ein graues Langarmshirt, schwarze Jeans und eine Baseballkappe, während die "Madame Web"-Schauspielerin in einem schwarzen Kleid mit einem grauen Hemd um die Taille und Sneakers entspannt wirkte. Dakota winkte den Fotografen, während Chris sie fest an der Hand hielt. Dabei strahlen die Turteltauben bis über beide Ohren. Bei ihrem Besuch, der auch einen Stopp am Babulnath-Tempel beinhaltete, zeigte sich das Paar durchweg gut gelaunt.

Diese gemeinsame Reise in Indien markiert die erste öffentliche Sichtung der beiden im Jahr 2025 und lässt kein Anzeichen von Spannungen erkennen. Im vergangenen Sommer kursierten Berichte, dass sich die beiden nach sieben Jahren Beziehung getrennt hätten. Ein Sprecher der Schauspielerin dementierte die Gerüchte jedoch kurz darauf gegenüber dem Magazin: "Sie sind glücklich zusammen." Insider berichteten zuletzt, dass Chris und Dakota zwar immer wieder mit Beziehungsproblemen zu kämpfen hatten, jedoch stets wieder zueinanderfanden.

Die Beziehung der beiden begann 2017 und wurde zunächst eher privat gehalten, bis sie 2018 erstmals gemeinsam auf einem öffentlichen Event auftraten. Seitdem haben sie ihre Liebe weitgehend aus dem Rampenlicht gehalten. Im vergangenen März wurde bekannt, dass der Sänger vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen sein soll. Wie ein Informant kurz darauf gegenüber People behauptete, sind sie schon seit einigen Jahren verlobt, ohne allerdings konkrete Hochzeitspläne zu haben.

Getty Images Chris Martin im September 2024

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

