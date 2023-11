Ex griff sie an: Keke Palmers Mutter spricht ein Machtwort!

Die Schlagzeilen über Keke Palmer (30) reißen nicht ab! Im Privatleben der Schauspielerin ist derzeit viel los: Am Freitag erwirkte die US-Amerikanerin eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex Darius Jackson – der Grund dafür sollen gewaltsame Übergriffe des Schauspielers gegen seine ehemalige Partnerin sein. Dafür gibt es offenbar auch Videobeweise. In all dem Trubel meldet sich nun Kekes Mutter zu Wort und macht Darius eine Ansage!

Auf ihrem Instagram-Profil spricht Sharon Palmer den Vater ihres Enkelkindes direkt an: "Ich warne dich davor, dich mit meiner Familie anzulegen! Du bist ein Schwindler!" Doch damit nicht genug – Sharon schießt auch gegen Darius' Bruder Sarunas J. Jackson und nennt die beiden "Soziopathen": "Ihr tut so, als würde die Welt es nicht sehen!"

Darius selbst meldete sich auch schon nach der einstweiligen Verfügung. Eine Erklärung gab er nicht ab – er richtete lediglich einige Worte an den gemeinsamen Sohn Leodis. "Ich liebe dich, Sohn. Wir sehen uns bald wieder", schrieb er ganz emotional.

Keke Palmer und Darius Jackson

Keke Palmer im November 2022

Keke Palmer, Darius Jackson und ihr gemeinsamer Sohn Leodis, März 2023

