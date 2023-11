Kim Kardashian bricht eigenes Wort: Sie war beim Tätowierer

Jetzt also doch! Die Realityikone Kim Kardashian (43) sorgte für Schlagzeilen, als sie Ende 2021 bei der US-Comedyshow "Saturday Night Live" einen Gastauftritt absolvierte. Die "Skims"-Gründerin zog nicht nur ihre Familie ordentlich durch den Kakao – sie küsste im Laufe des Abends auch noch den Comedian Pete Davidson (29). Die beiden führten danach eine schlagzeilenträchtige Beziehung. Nun verrät Kim, dass an dem Abend noch viel mehr passierte!

"Schatz, würdest du einen Stoßstangenaufkleber auf einen Bentley machen", lautete die berühmte Aussage der Realityqueen, als 2009 die Moderatorin Wendy Williams (59) von ihr wissen wollte, ob sie denn tätowiert sei. In der aktuellen Folge von The Kardashians enthüllt Kim jetzt: "Endlich habe ich einen Stoßstangenaufkleber an einen Bentley geklebt." Stolz präsentiert sie ihrem Stylisten Chris Appleton (40) das Tattoo, welches sich an der Innenseite ihrer Unterlippe befindet. Zusammen mit ihren Freunden sei sie nach der "Saturday Night Live"-Show zum Tätowierer gegangen und habe sich ihre Unterlippe mit einem Unendlichkeitszeichen verzieren lassen. Die Fotos des Tattoos veröffentlichte Daily Mail.

Das Tattoo wird die Beauty wohl für den Rest ihres Lebens an den Anfang ihrer Beziehung mit Pete Davidson erinnern. Der Comedian und die Unternehmerin waren neun Monate lang ein Paar. Der Altersunterschied von 13 Jahren war unter anderem ein Grund, weshalb die Beziehung der beiden Stars öffentlich heiß diskutiert wurde. Im Rahmen der Show "The Kardashians" gestand Kim nun jedoch: "Ich habe Altersgrenzen, Leute. Ich brauche ein bisschen was Altersgerechtes, jemanden um die 40."

RCF / MEGA Kim Kardahian, New York November 2023

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

