Robert Kardashian Sr. wollte Familie mit Priscilla Presley

Fast hätte es die Kardashians so nicht gegeben. Robert Kardashian (✝59) war ein erfolgreicher Anwalt und Unternehmer. Seine Ehe mit Kris Jenner (68) brachte drei Kinder hervor: Kourtney (44), Kim (43) und Khloé (39). Daraus sollte später der berühmte Kardashian-Clan werden. Doch 2003 starb der US-Amerikaner. Nun kommt heraus: Robert hatte vor seiner Beziehung zu Kris ein Auge auf Priscilla Presley (78) geworfen – und es war ihm bitterernst.

Das enthüllt das Buch "The Kardashians: An American Drama". Demnach soll Robert Mitte der 70er-Jahre schwer in Priscilla verliebt gewesen sein. Und das beruhte wohl auf Gegenseitigkeit, denn die Ex von Rock-Legende Elvis Presley (✝42) verliebte sich "Hals über Kopf". "Priscilla hat Robert sehr glücklich gemacht. Er wollte sie heiraten und Kinder mit ihr haben. Das war definitiv seine Hoffnung", schreibt Autorin Joni Migdal. Ab einem gewissen Punkt habe er verzweifelt versucht, ihr einen Antrag zu machen.

Doch dazu kam es nie. Und der Grund war Elvis selbst. Er soll seine Ex immer wieder angerufen und belagert haben, was vor allem Robert störte. Zumal der Sänger selbst eine Romanze mit der späteren Gattin von Caitlyn Jenner (74) – Linda Thompson (73) – hatte. Als er und Priscilla sich dann nach einem misslungenen Abendessen stritten, machte sie ihm wohl eine Ansage: "Ich werde niemanden heiraten, bevor Elvis stirbt."

Instagram / kimkardashian Robert Kardashian Sr. mit seinen Kindern Khloé, Kourtney und Kim

Getty Images Priscilla Presley bei der Afterparty von "Elvis"

Getty Images Priscilla Presley und Elvis Presley im Jahr 1967

