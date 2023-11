"Beste Freundin": Sänger Usher schwärmt von seiner Partnerin

Usher (45) könnte wohl nicht glücklicher sein. Seit 2019 bestreitet der R'n'B-Sänger das Leben an der Seite von der Musikmanagerin Jennifer Goicoechea. Nur ein Jahr später begrüßte das Paar sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt, im Dezember 2021 folgte dann die Geburt ihres zweiten Sprosses. Seitdem genießt der "Yeah"-Interpret das Familienleben in vollen Zügen – in dem seine Frau offenbar nicht zu kurz kommt: Usher liebt seine Partnerin Jennifer noch immer über alles!

In einem Interview mit People kommt der Sänger auf seine Partnerschaft mit der Musikmanagerin zu sprechen. "Wir haben eine unglaubliche Dynamik in unserer Beziehung", verrät der 45-Jährige. Sie unterstütze ihn in jeder Lebenslage, was er sehr zu schätzen wisse. "Ich bin sehr glücklich, dass ich eine unglaubliche Freundin habe", schwärmt er von ihr und fügt hinzu: "Sie ist meine beste Freundin und ich liebe sie."

Aber nicht nur die Zeit mit seiner Frau scheint Usher in vollen Zügen zu genießen, sondern auch mit seinen Kindern! So postete der "OMG"-Interpret auf seinem Instagram-Account einige Schnappschüsse von seinem jüngsten Sohn. Darunter befand sich ein Foto, auf dem er und sein Baby über beide Ohren grinsen. "Was für ein Segen", kommentierte er überglücklich die Bilder.

Anzeige

Getty Images Usher, US-Sänger

Anzeige

Getty Images Usher im Juni 2023

Anzeige

Instagram / usher Sänger Usher mit seinem Baby

Anzeige

Was denkt ihr über Ushers Aussage, dass er Jennifer als seine "beste Freundin" bezeichnet? Total süß! Hm, holt mich jetzt nicht so ab. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de