Kleiner Fratz: Usher teilt süße Fotos mit seinem Sohn Sire!

Er ist im absoluten Vater-Glück! Usher (43) ist nicht nur ein erfolgreicher Sänger, sondern auch ein liebender Vater von vier Kindern. Sein jüngster Spross erblickte erst im vergangenen Jahr das Licht der Welt und ist neben seinen anderen Kids der ganze Stolz des Musikers. Und das zeigte er nun einmal mehr: In einem süßen Beitrag drückte Usher seine tiefen Vater-Gefühle aus!

Via Instagram teilte der 43-Jährige sein ganzes Glück mit der Welt. Auf ein paar Fotos hält der "Yeah!"-Interpret seinen Sohn Sire überglücklich in die Luft. Sowohl der kleine Mann als auch sein Papa strahlen dabei bis über beide Ohren. "Was für ein Segen", schrieb der Musiker total happy zu dem Beitrag. Und auch seine Fans sind bei diesem Anblick total aus dem Häuschen. "Was für ein süßer kleiner Junge", kommentierte unter anderem ein Fan.

Kurz nach der Geburt seines Sohnemanns im September 2021 hatte Usher anlässlich seines Geburtstags ein paar süße Worte seinem Nachwuchs gewidmet. "Alles, was ich mir an meinem Geburtstag (und an jedem anderen Tag) wünschen könnte, ist die Sicherheit meiner wertvollsten Geschenke Gottes", hatte er zu einem emotionalen Video auf Instagram geschrieben.

Usher im März 2020 in Atlanta

Usher mit seinem Sohn Sire Castrello

Usher, Sänger

