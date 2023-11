"Finde dich selbst": Hat Henrik Stoltenberg neue Liebschaft?

Mit wem turtelt Henrik Stoltenberg denn da? Der Realitystar ist in der Öffentlichkeit als waschechter Casanova bekannt. Bei Love Island hatte er Aurelia Lamprecht und Sandra Janina (24) um den Finger gewickelt – bei Temptation Island V.I.P. testete er dann seine Treue zu Paulina Ljubas (26), kam aber auch einer Verführerin sehr nah. Seit der Trennung wurde es still um sein Liebesleben – bis jetzt! Im Netz teilt Henrik ein Bild, auf dem er von einem Mann auf die Wange geküsst wird.

"Finde dich selbst. Was für ein Neustart", schreibt er unter seinen neusten Beitrag auf Instagram. Auf dem Foto, das heute aufgenommen wurde, strahlt er über das ganze Gesicht – während ihn ein Mann auf den Hals küsst. Um wen es sich bei dem Herren mit den blonden Strähnchen handelt, ist noch nicht bekannt – Fans vermuten aber den Hamburger Radiomoderator Daniel Wiese dahinter. Ist er etwa Hendriks neuer Partner?

Die Fans in den Kommentaren wünschen Henrik zwar Glück – viele glauben aber auch an einen Scherz. Besonders, weil seine Ex Paulina ebenfalls heute ihre neue Beziehung öffentlich machte. "Er macht sich damit 'lustig' über Paulina, weil sie so tut, als wäre das jetzt was anderes mit Tommy", meint ein User. "Man sieht voll, dass das nicht ernst ist, sondern einfach ein Witz", stimmt ein weiterer zu. Doch es gibt auch positive Stimmen: "Alles Liebe und Gute für dich. Egal, ob du auf Frauen, oder auf Männer stehst – Hauptsache, du bist glücklich."

Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Teilnehmer

Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Darsteller

Henrik Stoltenberg, Influencer

