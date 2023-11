"Gelacht und geweint": So war Matthew Perrys Beerdigung

Er wurde zur letzten Ruhe gebettet. Matthew Perry (✝54) hatte sich durch die Rolle des charmanten Spaßvogels Chandler Bing in die Herzen zahlreicher Fans gespielt. Doch erst kürzlich wurden traurige Neuigkeiten bekannt: Der Friends-Star war vor wenigen Wochen überraschend in seinem Whirlpool gestorben. Vor einigen Tagen fand die Beisetzung des Schauspielers statt. Matthews Freund Hank Azaria (59) teilt nun seine Eindrücke von der Beerdigung.

Gegenüber The Messenger erzählt Hank, der ebenfalls in der Kultserie mitgespielt hatte, von dem schweren Tag. Obwohl es ein trauriges Ereignis gewesen sei, hätten die Trauergäste jedoch auch Grund zum Lachen gehabt: "Ich war letztes Wochenende auf der Beerdigung. Ihr wisst schon, es war traurig. Aber er war ein witziger Mann, also haben wir abwechselnd gelacht und geweint, als wir uns an ihn erinnerten", erklärt Matthews Co-Star.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die Blumen auf dem Grab des Serienstars nach der Beerdigung entfernt wurden. Dieser drastische Schritt soll verhindern, dass sich Fans am Grab des Serienstars versammeln. Die Stelle, an der der 54-Jährige begraben wurde, soll noch markiert werden. Zurzeit ist allerdings nicht bekannt, wo genau sich seine letzte Ruhestätte befindet.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry und Hank Azaria, 2002

Anzeige

Getty Images Hank Azaria, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de