Joe Manganiello und Caitlin O'Connor turteln in Florenz

Die Hinweise häufen sich! Joe Manganiello (46) und Sofia Vergara (51) gaben im Sommer ihre Trennung nach sieben gemeinsamen Ehejahren bekannt. Doch Trübsal blasen war deshalb bei den beiden wohl eher nicht angesagt: Die Modern Family-Darstellerin datet aktuell den Chirurgen Dr. Justin Saliman. Der Magic Mike-Star wurde im September erstmals mit der Moderatorin Caitlin O'Connor (33) in Verbindung gebracht. Nun wurden Joe und Caitlin sogar gemeinsam in Florenz gesichtet!

Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, machen sich die beiden Schauspieler aktuell in Italien eine schöne Zeit. Arm in Arm schlendern die Turteltauben durch die Hauptstadt der Toskana, wobei der 46-Jährige einen Schirm in der Hand hält, um seine Liebste und sich vor dem Regen zu schützen – auf dem anderen Arm hat er seinen Hund Bubble. Während des romantischen Spaziergangs trägt die Blondine einen braunen Mantel, einen grünen Strickpullover sowie eine Bluejeans. Ihr mutmaßlicher Liebster zeigt sich dagegen in einer Lederjacke, einem grauen Sweatshirt und einer schwarzen Jeans.

Ende Oktober waren Joe und Caitlin sogar gemeinsam bei einem Event! Sie ließen es sich nicht nehmen, sich das Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Jacksonville Jaguars im Stadion anzusehen. Ihrem Lächeln nach zu urteilen, hatten die beiden eine gute Zeit dort.

Anzeige

Getty Images Joe Manganiello bei der "Magic Mike XXL"-Premiere im Juni 2015

Anzeige

Instagram / caitlin__oconnor Caitlin O'Connor im April 2023

Anzeige

Action Press / Jake Mysliwczyk/BMR via ZUMA Press Wire Caitlin O'Connor und Joe Manganiello im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de