Zwei Jahre: Paris Hilton teilt Erinnerungen an ihre Hochzeit

Sie zeigt ihre Liebe! Paris Hilton (42) hat einige turbulente Jahre als It-Girl hinter sich. Mittlerweile hat die berühmte Hotelerbin jedoch ihr persönliches Glück gefunden: Im Jahr 2019 hatte sie den Autor Carter Reum kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später gaben sich die Turteltauben das Jawort. Im Januar dieses Jahres krönten sie ihre Liebe durch die Geburt ihres Sohnes Phoenix. Anlässlich ihres zweiten Hochzeitstages postet Paris nun einen Rückblick des besonderen Tages!

Auf Instagram teilt die Sängerin eine Bilderstrecke mit Erinnerungen an ihre Traumhochzeit. Auf den Fotos strahlt sie in die Kamera und auch ihr frisch angetrauter Ehemann könnte nicht glücklicher aussehen. Dazu schreibt die Schauspielerin: "Vor 2021 war 11:11 Uhr einfach nur meine liebste Tageszeit. Jetzt ist es der Jahrestag von einem der besten Tage meines Lebens." Außerdem widmet sie ihrem Schatz noch einige rührende Worte: "Danke, dass du mir jeden Tag das Gefühl gibst, die glücklichste Frau der Welt zu sein. Ich bin so glücklich und dankbar für dieses schöne Leben, das wir aufbauen."

Gegenüber People plauderte Paris aus, dass sie ihren Hochzeitstag gerne mit Carter und Phoenix auf den Malediven verbringen wolle: "Wir haben auf den Malediven unsere Flitterwochen verbracht und dann den ersten Hochzeitstag – ich möchte daraus eine jährliche Familientradition machen."

Instagram / parishilton Paris Hilton und Baby Phoenix

Getty Images Paris Hilton, Sängerin, und Carter Reum, Autor

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

