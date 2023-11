Christine Brown hatte in der Polygamie-Ehe ihren ersten Kuss

Das ist überraschend! Christine Brown (51) war eine der vier Ehefrauen von Alle meine Frauen-Star Kody Brown (54) gewesen. In der US-amerikanischen Serie gibt es regelmäßig Einblicke in das Leben der polygamen Familie zu sehen. In der Reality-TV-Serie lebt Kody mit seinen vier (Ex-) Ehefrauen und ihren 18 Kindern zusammen. Seit 2021 gehen er und Christine allerdings getrennte Wege. Nun verrät Christine Details über ihr Liebesleben!

Kody und sie hatten 1994 geheiratet und lebten bis zur Trennung zusammen. In der "Sister Wives"-Folge vom zwölften November kamen Erinnerungen an die Zeit und die damalige Ehe hoch. "Ich habe vorher noch nie jemanden gedatet. Kody war der Junge, den ich als erstes geküsst habe und das auch erst nach der Hochzeit", offenbart Christine. In den vielen gemeinsamen Jahren merkte die US-Amerikanerin allerdings, dass ihr Ex-Ehemann nicht der Richtige für sie war und begann zu daten, was für sie bis dahin Neuland war.

Ungefähr ein Jahr nach der Trennung hatte Christine ihren Traummann David Woolley gefunden. Dieses Jahr heiratete die Reality-Darstellerin den Bauunternehmer. Für Kody hat die Hochzeit seiner Ex-Frau eine große Bedeutung. "Ich habe meine Religion verloren – aber ich bleibe weiterhin stark, arbeite weiter daran und verliere meinen Glauben nicht", meint er und zielt dabei auf seinen Traum der polygamen Familie ab.

Kody und Christine Brown im März 2020

Christine Brown bei ihrem neuen "Sister Wives"-TV-Set

Christine Brown und David Woolley im März 2023

