Darum feiert Heidi Klum Weihnachten dieses Jahr ohne Kinder

Für Heidi Klum (50) wird es in diesem Jahr anders laufen! Die Germany's next Topmodel-Jurorin ist Mama von vier Kindern. Ihre älteste Tochter Leni (19) ist aus der Beziehung des Models mit Flavio Briatore (73) hervorgegangen. Mit ihrem Ex-Mann Seal (60) teilt sich die Blondine außerdem ihre Söhne Henry und Johan sowie ihre Tochter Lou. Im nächsten Monat steht nun schon Weihnachten vor der Tür – doch Heidis Kids werden dieses Mal nicht mit ihr feiern!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 50-Jährige ihren Fans einige Fragen. So wollte ein User wissen, wie sie kommendes Weihnachten verbringen wird. "Dieses Jahr zum allerersten Mal ohne meine Kinder", gibt die Modelmama zu. Doch einsam wird sie ganz und gar nicht sein: "Dieses Jahr verbringe ich Weihnachten und Silvester nur mit meinem Mann ganz allein. Ich freue mich aber auch schon ein bisschen darauf." Demnach werden sie und Tom Kaulitz (34) es sich gemeinsam gemütlich machen.

Auch wenn sich Heidi auch schon darüber freut, die Feiertage nur mit ihrem Mann zu verbringen, wird es vermutlich auch etwas ungewohnt für sie sein. Schließlich zeigte sie immer gern, wie sehr ihr Herz an ihren Kids hängt. Zuletzt brachte sie das am Geburtstag ihrer jüngsten Tochter zum Ausdruck. "Alles Gute zum 14. Geburtstag, Lou. Ich liebe dich mit allem, was ich habe", schrieb sie zu einer Reihe von alten Babyfotos dazu.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren vier Kindern, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2023

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer Tochter Lou als Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de