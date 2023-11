Donald Trumps einzige Schwester Maryanne ist gestorben!

Donald Trump (77) muss einen schweren Verlust verkraften. Der ehemalige US-Präsident kämpft aktuell mit gleich mehreren Problemen. So muss er sich bald vor Gericht verantworten: Er ermutige Anhänger, das US-Kapitol zu stürmen und wurde zudem wegen Wahleinmischung im US-Bundesstaat Georgia verklagt. Zudem soll Donalds Ehe kurz vor dem Aus stehen. Nun verliert er auch noch seine Schwester Maryanne – sie ist gestorben.



Wie unter anderem The New York Times berichtet, ist die einzige Schwester des 77-Jährigen gestorben. Maryanne Trump Barry wurde 86 Jahre alt. Laut mehreren Quellen wurde die einstige Richterin des US-Berufungsgerichtes gegen 4 Uhr morgens leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Hinweise auf die Todesursache soll es aktuell noch nicht geben.

Maryanne hinterlässt ihren Sohn David William Desmond. Er stammt aus ihrer Ehe mit John J. Barry. Mit ihm war sie von 1982 bis 2000 verheiratet. Donald Trump meldete sich zum Tod seiner Schwester bisher noch nicht. Die beiden sollen einen engen Draht zueinander gehabt haben.

Anzeige

Getty Images Donald Trump im April 2023

Anzeige

Getty Images Donald Trump im August 2022

Anzeige

Getty Images Donald Trump, Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de