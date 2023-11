"Freaky Friday 2" mit Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan?

Hat das Warten bald ein Ende? Jamie Lee Curtis (64) und Lindsay Lohan (37) hatten das Mutter-Tochter-Duo in dem Kultfilm "Freaky Friday" gespielt, der 2003 in den Kinos gelaufen war. Seither sind die beiden Schauspielerinnen immer noch erfolgreich mit Filmen wie "Halloween" oder "Falling for Christmas". Mittlerweile sind bereits 20 Jahre vergangen, seit die Frauen gemeinsam auf den Filmleinwänden zu sehen waren. Nachdem Disney ein Sequel angekündigt hatte, hofften Fans auf die alte Star-Besetzung. Jetzt ködern Jamie und Lindsay mit einem gemeinsamen Foto!

Auf Instagram teilt die 64-Jährige ein Selfie. Auf diesem lächeln beide in die Kamera. Die Film-Mutter umarmt dabei liebevoll ihre Film-Tochter. Sie schreibt: "Du bist groß geworden und so schön! Es ist Freitag und der Stress ist vorbei, also können wir hoffentlich bald wieder die Plätze tauschen!" In der Vergangenheit machte Jamie bereits Anspielungen: "Es ist Freitag. Ich sag's ja nur! Drückt die Daumen!" Beide seien im Gespräch mit Disney, jedoch wurde die Besetzung nicht offiziell bestätigt.

Auch fernab der Kameras hat das Duo seit 20 Jahren den Kontakt zueinander nie wirklich verloren. Dies teilten die Frauen mit ihren Fans auf Social Media. So hatte Jamie ihrer Kollegin erst vor wenigen Monaten zu der Geburt ihres ersten Sohnes gratuliert: "Meine Film-Tochter hat mich gerade zu einer Film-Oma gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Lindsay und Bader zur Geburt von Luai!"

ActionPress Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freaky Friday"

Instagram / jamieleecurtis Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan, 2003

