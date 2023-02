"Es wird passieren": Jamie Lee Curtis über "Freaky Friday 2"

Jamie Lee Curtis (64) macht ihren Fans wieder Hoffnung! Mit ihrer Hauptrolle in "Halloween" erlangte die Schauspielerin Bekanntheit in Hollywood und ebnete sich den Weg für eine erfolgreiche Schauspielkarriere. Nun ist sie für ihre Rolle in "Everything Everywhere All at Once" sogar für einen Oscar nominiert. Für einige Fans dürfte dennoch ihre Darbietung in "Freaky Friday" an der Seite von Lindsay Lohan (36) den Höhepunkt ihrer Laufbahn darstellen. Schon länger wird über eine Fortsetzung des Kultfilms gemunkelt. Jamie ist sich sicher, dass es einen zweiten Film geben wird!

"Es wird passieren", verkündet Jamie gegenüber Variety. "Ohne zu sagen, dass das offiziell ist, schaue ich dich in diesem Moment an und sage: Natürlich wird es passieren", fügt die Schauspielerin hinzu. Noch ist ein zweiter "Freaky Friday"-Film also nicht bestätigt, die Schauspielerin gibt sich aber sehr zuversichtlich. Laut Jamie seien Lindsay und sie fest entschlossen und bereits im Gespräch mit Disney. Auch auf Instagram macht die Schauspielerin ihren Fans Hoffnung. Unter einem Selfie mit Lindsay schreibt sie: "Es ist Freitag. Ich sag's ja nur! Drückt die Daumen!"

Ihre Follower sind begeistert von dieser Andeutung: "Ich will nicht dramatisch sein, aber wenn das nicht passiert, werde ich explodieren", schreibt jemand. In einer Talkshow hatte Jamie bereits erzählt, dass sie Disney sogar selbst kontaktiert habe, um ihre Ideen für eine Fortsetzung zu teilen: "Ich würde Lindsay gerne als heiße Oma sehen und wie ich mich um Kleinkinder kümmere. Ich möchte eine Helikopter-Mutter in der heutigen Zeit sein."

Anzeige

ActionPress Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freaky Friday"

Anzeige

Instagram / jamieleecurtis Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

Anzeige

Seid ihr gespannt auf eine mögliche Fortsetzung von "Freaky Friday"? Ja, total! Eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de