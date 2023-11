Kaum erkannt: So stolz ist Zac Efron auf krasse Veränderung!

Ein neuer Look für Zac Efron (36)! Die Fans des High School Musical-Darstellers haben den Schauspieler auf den Fotos seines neuen Filmes "The Iron Claw" fast nicht wiedererkannt! Der Film basiert auf der wahren Geschichte des Wrestlers Kevin Von Erich. Dafür hat der Hollywood-Star viel Arbeit und Herzblut investiert: So stolz ist Zac auf seine Transformation in den Sportler!

Obwohl der Schauspieler schon immer einen muskulösen Körperbau hatte, ging er im Fitnessstudio noch einen Schritt weiter, um sicherzustellen, dass er Kevin Von Erich perfekt verkörpert. "Er hat mich wirklich motiviert, für diesen Film in Form zu kommen", so der Baywatch-Star gegenüber Entertainment Tonight. Zac erzählt, wie einzigartig er die Körperlichkeit und Präsenz des Wrestlers finde. Für ihn habe dieser das Wrestling absolut verändert. "Ich wusste, dass es für mich am schwierigsten sein würde, es zu meistern und richtig zu machen. Also habe ich alles daran gesetzt, was ich hatte", berichtet er.

Seine äußerliche Transformation habe ihn selbst überrascht! "Es war an jedem Punkt der Verwandlung schockierend. Ich erinnere mich, dass Harris Dickinson (27) und ich aus dem Haar- und Make-up-Bereich kamen und zum ersten Mal die komplette Ausrüstung tragen mussten und wir beide dachten: 'Wie sind wir da nur reingeraten?'", scherzt er.

Getty Images Zac Efron bei der Premiere von "The Greatest Beer Run Ever"

MEGA Zac Efron am Set von "The Iron Claw"

MEGA Zac Efron am Set von "The Iron Claw""

