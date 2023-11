Kein Barbie-Girl? So war Margot Robbie zur Highschool-Zeit!

So tickte Margot Robbie (33) vor ihrer Bekanntheit! Spätestens mit dem Erfolg von Barbie machte sich die gebürtige Australierin in den Köpfen der Menschen einen bekannten Namen. Ihren großen Durchbruch in Hollywood hatte die Blondine jedoch bereits 2013 mit "The Wolf of Wallstreet" an der Seite von Leonardo DiCaprio (49) gefeiert. Aber war sie schon immer ein Überflieger? Jetzt verrät eine ehemalige Lehrerin Details zu Margot als Schülerin!

In einer Sendung von 2Day FM behauptet der Comedian David Hughes, er sei auf eine ehemalige Lehrerin des "Suicide Squad"-Stars getroffen. Diese habe ihm interessante Einblicke in Margots Vergangenheit gegeben. "Sie war nicht das coole Mädchen. Sie war nicht die Hauptrolle in den Theaterstücken", plaudert die Highschool-Lehrerin der Beauty aus und fügt hinzu: "Margot Robbie war in der Schule unscheinbar." Der heutige "Barbie"-Star soll damals nur "ein Mädchen von vielen" gewesen sein.

Margot äußerte sich bereits zuvor zu ihrer Zeit als Jugendliche. Die heute 33-Jährige war schon mit 17 Jahren bei ihren Eltern ausgezogen und wurde bald darauf mit der TV-Serie "Nachbarn" in ihrer Heimat Australien berühmt. Wenige Jahre später folgte der große Durchbruch in Hollywood. "Ich war fasziniert davon, erwachsen zu werden, davon, ein Erwachsener zu sein und was das alles bedeuten würde", erzählte sie gegenüber People.

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei der Premiere von "Babylon"

Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei einem Pre-BAFTA-Dinner in London im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de