Sechs Monate Sky-Liebe: Jessie J wird richtig emotional!

Sie kann ihr Mamaglück nach wie vor nicht begreifen! Im Mai dieses Jahres hat sich das Leben von Jessie J (35) um 180 Grad gedreht: Die Sängerin und ihr Partner Chanan Colman konnten nämlich einen gesunden Jungen auf der Welt begrüßen. Seitdem verzaubert der kleine Sky seine Eltern jeden Tag aufs Neue. Und das macht die Musikerin nun einmal mehr deutlich: In einem niedlichen Netzbeitrag schwärmt Jessie von ihrem Sohnemann!

In ihrer Instagram-Story gibt die 35-Jährige ihren Fans Einblicke, die sie so noch nicht bekommen haben. Seit einem halben Jahr ist die "Price Tag"-Interpretin nämlich schon stolze Mama und feiert dieses Jubiläum mit einem kleinen Rückblick. Neben intimen Bildern von der Geburt veröffentlicht Jessie auch Aufnahmen vom ersten Shooting oder witzige Bilder beim Schlafen. "Vor sechs Monaten hat sich meine ganze Welt für immer verändert. Das ist einfach das Beste, was mir jemals passiert ist", schreibt sie ganz gerührt.

Neben diesen schönen Momenten teilt die Musikerin aber auch mal die unschönen Augenblicke als Neu-Mama. Erst kürzlich berichtete sie nämlich ihrer Community, dass sie ziemlich lange nicht mehr geschlafen hat. "Ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen. Papa ist weg, also muss ich alles machen. Außerdem hat der Kleine sich in eine schnarchende Gremlin-Klarinette verwandelt. Hilfe", schrieb sie in ihrer Insta-Story.

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Partner Chanan Colman mit Baby Sky

Getty Images Jessie J im Januar 2020

Instagram / jessiej Jessie J und Chanan Colman mit ihrem Baby

