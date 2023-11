Taylor Swifts Dad scheint Travis Kelce abgesegnet zu haben

Ist er schon ein kleiner Fan? Zwischen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) wird es immer ernster. Nachdem vor wenigen Monaten erste Datinggerüchte um die Sängerin und den NFL-Spieler aufgekommen waren, zeigen die beiden mittlerweile immer öfter in der Öffentlichkeit, wie gern sie sich haben. Am vergangenen Wochenende jubelte der Kansas-City-Chiefs-Star seiner Liebsten bei einem Konzert zu und genoss den Abend mit ihrem Vater! Und Taylors Papa Scott scheint Gefallen an dem neuen Freund seiner Tochter gefunden zu haben.

Auf diversen Aufnahmen im Netz freuen sich Travis und Scott gemeinsam über Taylors Konzert. Als sie sogar eine Songzeile ändert und damit den Tight End erwähnt, klopft der stolze Papa seinem Schwiegersohn in spe sogar väterlich auf die Schulter und jubelt ihm zu. Den ganzen Abend über drückt Scott außerdem seinen Support aus, indem er ein Schlüsselband von Travis' Footballteam um den Hals trägt. Eine Körpersprache-Expertin betont gegenüber Mirror: "Scott sieht wie ein persönlicher Fan von Travis aus und auch wie ein Fan von der Tatsache, dass er mit seiner Tochter zusammen ist."

Aber nicht nur Taylors Dad und Travis scheinen sich blendend zu verstehen – auch auf der anderen Front ist das der Fall. Die "Karma"-Interpretin besuchte nämlich schon mehrfach Footballspiele ihres Freundes und feuerte ihn neben seiner Mama Donna Kelce an. Auch die beiden Frauen wirkten durchweg harmonisch und hatten zusammen richtig viel Spaß.

Getty Images Travis Kelce, Tight-End-Spieler

Roka / Backgrid Taylor Swift in New York, September 2023

Getty Images Donna Kelce und Taylor Swift im September 2023

