Darum schläft Dolly Parton jede Nacht in ihrem Make-up-Look!

Dolly Parton (77) hat eine ungewöhnliche Weise, ins Bett zu gehen! Die Country-Sängerin und seit fast 60 Jahren verheiratete Ehefrau von Carl Thomas Dean will nicht nur für ihren Gatten stets optimal aussehen, sondern auch immer auf jede unerwartete Situation vorbereitet sein. Aus diesem Grund vollzieht sie jede Nacht das gleiche Ritual – und das schon seit den 80er-Jahren! Dolly geht immer mit komplettem Make-up-Look schlafen!

Der 77-Jährigen graut es davor, in einem schlechten Moment vom Blitzlicht-Gewitter der Paparazzi erwischt zu werden. Gegenüber Daily Mail verrät die kultige Sängerin nun: "Ich gehe nicht ungeschminkt auf die Straße, falls da draußen Kameras sind! Ich werde immer bereit sein!" Sie reinige jeden Morgen gründlich ihr Gesicht, bevor es zum erneuten Schminkprozess käme. Durch diese Angewohnheit sehe Dolly den gesamten Tag und die Nacht über immer zurechtgemacht aus.

Angefangen habe dieser sonderliche Brauch mit einem ernsteren Thema – der Erdbeben in L.A.! Dolly entferne ihr Make-up nie, da sie oft auch nachts unfreiwillig das Haus verlassen musste. Doch wie verhält sich der Hollywood-Star in wirklich ernsten Situationen, wenn er keine Schminke tragen sollte? Dolly merkt an, dass es auch für sie eine Ausnahme gebe, das Haus ohne Make-up zu verlassen. Sie äußert sich: ''Wenn mein Mann krank wäre oder wenn es einen Notfall gebe."

Dolly Parton, Sängerin

Dolly Parton in New York City, 2016

Dolly Parton, Sängerin

