Körpersprache: Wie ernst meint es Travis Kelce mit Taylor?

Was sind wohl seine Absichten? Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Travis Kelce (34) und Taylor Swift (33) sind ein Paar! Die Sängerin veränderte für den NFL-Star sogar die Lyrics ihres Songs "Karma" während des Konzerts in Argentinien. Übrigens reiste der Sportler extra für ihre Performance aus den USA an. Allein das ist für viele Fans schon ein echter Liebesbeweis. Aber wie ernst meint es Travis wirklich mit TayTay?

Eine Körpersprachenexpertin erklärt gegenüber Bild, dass vor allem der Sportler verliebt scheint: "Er hat ihre Hand gehalten, er hat ihr beim Aussteigen aus dem Auto geholfen, er hat ihr verliebt in die Augen geschaut." Dies bedeute laut Inbaal Honigman, dass Travis die Zeit mit der "You Belong With Me"-Interpretin sehr genieße: "Als wäre er bereit, alle Herausforderungen anzunehmen, die diese Beziehung in der Öffentlichkeit mit sich bringt."

Taylor hingegen wirke auf die Expertin eher zurückhaltend. Das könnte jedoch an ihrer Vergangenheit liegen: "Vielleicht will sie auch warten, wie sich die Dinge mit Travis entwickeln. Es kann auch sein, dass sie nach ihren gescheiterten Beziehungen mit Promi-Männern Angst hat, verletzt zu werden." Denn die 34-Jährige kann einige Stars auf ihrer Dating-Liste vorweisen – doch weder die Beziehung mit Harry Styles (29) noch mit Joe Alwyn (32) war für die Ewigkeit bestimmt.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im November 2023 in Buenos Aires

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Getty Images Taylor Swift, 2023

