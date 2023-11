Erstes Mal Reality-TV: Manuela Wisbeck ist heiß auf Promi-BB

Manuela Wisbeck (40) wagt sich in ein neues Metier! Die Schauspielerin stand schon für zahlreiche Produktionen vor der Kamera: Ganze fünf Jahre lang übernahm sie die Hauptrolle in der TV-Serie "Böse Mädchen", spielte aber auch in weiteren Formaten wie Alarm für Cobra 11 oder aktuell bei "Notruf Hafenkante". Ab kommendem Samstag wird sie nun als Bewohnerin bei Promi Big Brother zu sehen sein. Für Manuela ist das ihr erstes Reality-TV-Format – Promiflash verrät sie, wie es zu ihrer Teilnahme kam!

Im Promiflash-Interview erzählt das TV-Gesicht, dass sich Reality-TV bis jetzt einfach noch nicht ergeben habe. "Ich gucke das Format wahnsinnig gerne. Ich habe Lust auf ein großes Abenteuer, möchte was Neues ausprobieren. Zudem möchte ich einfach, dass die Leute mich besser kennenlernen. Wahrnehmen als Manuela Wisbeck", erklärt die 40-Jährige. Deswegen habe Manuela sich über die Zusage für ihren Einzug in den Container auch richtig gefreut.

Noch keine Erfahrung im Reality-TV und dann direkt eine 24-Stunden-Überwachung, die live ins Netz übertragen wird – für Manuela ist das kein Problem. "Ich finde es sogar gut, außerdem wurde ja immer 24/7 gefilmt, nur halt nicht gestreamt. Unter Beobachtung stand man ja immer", betont sie. Durch die Liveshow bekäme man schließlich noch mehr Einblicke und sehe nicht nur Zusammenschnitte der Tage.

Anzeige

SAT.1 / Nadine Rupp Manuela Wisbeck, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / manuelawisbeck Manuela Wisbeck, "Böse Mädchen"-Star

Anzeige

SAT.1 / Nadine Rupp Manuela Wisbeck im Herbst 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de