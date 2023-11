Ruhm nur dank Britney? Fans schießen gegen Jamie Lynn Spears

Ist Jamie Lynn Spears (32) für viele etwa kein Promi? Eigentlich hatte die Schauspielerin sich durch bekannte Serien wie Zoey 101 oder diverse eigene Songs eine gute Karriere aufgebaut. Aktuell ging es für sie allerdings eher ins Reality-TV. Nach einer Teilnahme an Dancing with the Stars wird sie nun in die UK-Version des Dschungelcamps einziehen. Doch viele Zuschauer zeigen sich wenig angetan: Sie finden, Jamie sei nur wegen ihrer Schwester Britney Spears (41) bekannt.

"Man kennt mich vor allem als Schauspielerin und Sängerin. Ich mache das eigentlich, seit ich laufen kann", stellt Jamie sich für die neue Staffel des US-Dschungelcamps vor. Eine Aussage, die offenbar viele Fans zum Schmunzeln bringt. "Sei ehrlich, Jamie Lynn, du bist nur dafür bekannt, dass du Britney Spears' Schwester bist", schreibt ein User auf X. Ein anderer meint: "Mädchen, wir kennen dich nicht durch so etwas." Und ein dritter schließt sich an: "Wenn du nicht Britneys Schwester wärst, würdest du in einem Starbucks arbeiten."

Schon jetzt vermuten allerdings viele Fans, dass Britney ein reges Thema im Dschungel sein wird. Und das vor allem auch, weil Jamie nicht ausschloss, in der Runde der Promis gesprächig zu werden. "Geschichten am Lagerfeuer erzählen? Ich freue mich sehr darauf", soll sie laut The Sun vorab begeistert gesagt haben.

Getty Images Jamie Lynn Spears im Juni 2023

Getty Images Britney Spears, Sängerin, mit Schwester Jamie Lynn Spears

Getty Images Britney Spears, Musikerin

