Auch Steff ist sich beim Promi-Büßen keiner Schuld bewusst!

Sieht Steff Jerkel (54) seine Fehler ein? Bei Das große Promi-Büßen möchte der Goodbye Deutschland-Star sich seinen Fehltritten stellen. Doch von Beginn an eckt der Reality-TV-Darsteller eher an und fetzte sich beispielsweise richtig mit seiner Mitstreiterin Lisha. Zudem entsetzt er die Zuschauer mit merkwürdigen Ansichten. Nun ist Steff in der Runde der Schande an der Reihe – versteht er, was er falsch gemacht hat?

Olivia Jones (53) fackelt nicht lange und zeigt Steff seine vergangenen Aktionen auf, die für pures Entsetzen sorgten. Beispielsweise scheuchte er seine Partnerin Peggy Jerofke im Sommerhaus der Stars lieber herum und zeigte ihr die Stellen, die sie putzen sollte. Auch bei seiner eigenen Tochter packte der 54-Jährige nicht mit an und ließ alles seine Partnerin machen. "Unter Typen wie dir haben Frauen auf der ganzen Welt zu leiden", stellt Olivia klar. Doch diesbezüglich zeigt Steff keine Einsicht: "Aber warum? Peggy hat doch nicht gelitten." Ihr hätte früher gefallen, wenn er den Ton angegeben hätte.

Auf X diskutieren die Zuschauer wie wild über Steffs Runde der Schande. "Steffen versteht nach all den Ausschnitten nicht, warum er ein Sexist sein soll?", fragt ein Fan ironisch. "Dass Frauen auf so Typen wie ihn reinfallen, ist der eigentliche Skandal", schreibt ein anderer fassungslos.

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Stephan Jerkel bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige

RTL Peggy Jerofke und Steff Jerkel bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de