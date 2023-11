Frau Hannelore ist tot: Muss Heino seine Tour verschieben?

Wie geht es für ihn weiter? Seit gestern ist es traurige Gewissheit: Hannelore Kramm (✝81) ist tot. Die Ehefrau von Heino (84) verstarb am 8. November an einem Herzstillstand. Seitdem trauert der Sänger um seine große Liebe. Eigentlich wollte der Schlagerstar ab Freitag auf große Kirchentournee gehen. Doch aufgrund der jüngsten Ereignisse kommt nun die Frage auf: Wird Heino seine anstehende Tour verschieben müssen?

Im Oktober kündigte der Musiker seine "Der Himmel rühmen"-Tour noch stolz via Instagram an. Knapp drei Monate soll die Tour gehen und durch 23 Städte führen. Momentan ist es jedoch mehr als fraglich, ob Heino in der Verfassung ist, dieses straffe Tour-Programm so kurz nach dem Tod seiner Hannelore zu bewältigen. Bisher äußerte sich weder Heino selbst noch sein Management zu seinen bevorstehenden Konzerten.

Stolze 44 Jahre lang waren Heino und seine Frau ein Paar. Vor wenigen Jahren träumte der "Blau blüht der Enzian"-Sänger sogar noch davon, mit seiner Liebsten erneut vor den Traualtar zu schreiten. "Ich würde Hannelore sehr gerne noch mal in Weiß heiraten", schwärmte er damals im Interview mit Das neue Blatt.

Getty Images Sänger Heino mit Frau Hannelore

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore

Getty Images Heino, Schlagersänger

