Lust auf Flirt bei Promi BB? Ron Bielecki will nichts Festes

Er geht das ganz gelassen an! Ron Bielecki (25) darf sich als zukünftiger Bewohner des Promi Big Brother-Hauses auf seine erste Teilnahme an einer Reality-Sendung freuen. Wochenlang wird der Skandal-Youtuber unter anderem mit Reality-Sternchen wie Paulina Ljubas (26), Dilara Kruse und Yeliz Koc (30) auf engstem Raum leben. Könnte es da vielleicht zu dem ein oder anderen Flirt kommen? Promiflash hat Ron gefragt, ob er in der Show womöglich nach einer neuen Partnerin sucht!

Von den meisten Promi-BB-Teilnehmern habe der Social-Media-Star bisher noch nie gehört, verrät er im Interview mit Promiflash. Er fügt hinzu, dass man sich ja aber kennenlernen und gute Gespräche miteinander führen könne. Könnte sich der aktuelle Single vorstellen, dort seine Beziehungspartnerin zu finden? "Wenn, dann für eine Nacht", plaudert der selbst ernannte "Mann für alles" locker über seine Ansprüche an sich und seine Zeit unter der Aufsicht des großen Bruders. Auf etwas Festes scheint der Partyhengst wohl nicht aus zu sein.

Als Reality-Neuling wisse Ron bisher nicht allzu viel über das Leben in entsprechenden Formaten. Nur dass "immer viel Drama herrscht", habe der 24-Jährige schon mitbekommen. Er sei jedoch das "absolute Gegenteil davon" und hoffe deswegen, dass ihm die anderen Bewohner nicht mit ihren Problemen "auf die Eier gehen", äußert er gegenüber Promiflash.

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki, Social-Media-Star

Instagram / ronbielecki Josy Black, Micaela Schäfer, Ron Bielecki, Fiona Fuchs und Hanna Secret auf der Venus-Messe

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki, August 2022

