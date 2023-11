Nach Hannelores Tod: Heino steht bald wieder auf der Bühne

Heino (84) kämpft weiter. Der Sänger musste in der vergangenen Woche einen schweren Verlust verkraften: Seine geliebte Frau Hannelore Kramm (✝81) ist verstorben. Die Schlagersängerin hatte schon länger gesundheitliche Probleme gehabt und ist schließlich an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben. Trotz seiner großen Trauer gibt Heino aber seine große Leidenschaft nicht auf: Schon bald will er wieder auf der Bühne stehen.

Wie Bild berichtet, will der "Blau Blüht Der Enzian"-Interpret schon am 24. November zum ersten Mal wieder auf der Bühne stehen. In der Kreuzkirche in Dresden tritt Heino bald auf und will dieses und die kommenden Konzerte seiner verstorbenen Frau widmen. Die Konzerte, die jetzt zeitnah anstehen, sagt er allerdings ab und verschiebt sie höchstwahrscheinlich ins nächste Jahr.

Heinos Manager betont außerdem gegenüber dem Blatt, dass der 84-Jährige seine Auftritte als Ablenkung brauche. "Natürlich wird besonders das erste Konzert für Heino hochemotional. Er möchte aber unbedingt auf die Bühne zurückkehren, weil Hannelore gewollt hätte, dass er weitersingt", führt der Manager aus. Die Fans seien ein Trost für ihn.

Getty Images Heino, Schlagerstar

Getty Images Heino und seine Frau Hannelore Kramm im Januar 2015

ActionPress Hannelore Kramm im Jahr 2019

