"Unsere Welt": Bindi und Robert Irwin erinnern an Papa Steve

Für sie bleibt er immer ein Held. Steve Irwins (✝44) Tod schockierte 2006 die ganze Welt: Der Abenteurer verstarb 2006, nachdem er von einem Stachelrochen verletzt wurde. Seine Frau Terri (59) sowie seine Kinder Bindi (25) und Robert (19) zollen ihm jedes Jahr am 15. November Tribut. An diesem Tag findet im Australia Zoo eine besondere Gedenkfeier statt, um sein Vermächtnis zu ehren. Auch am diesjährigen Steve-Irwin-Tag finden Robert und Bindi wieder rührende Worte für ihren Vater.

Auf Instagram teilt die 25-Jährige einen süßen Schnappschuss, der sie als Kind mit Steve zeigt. Darunter schreibt Bindi ganz emotional: "Die Welt wird sich an ihn als den größten Tierschützer erinnern. Für unsere Familie wird er als unsere Welt in Erinnerung bleiben." Ihr Bruder Robert postet ein Video seines Papas. "Heute, am 15. November, ist der Steve-Irwin-Tag. Ein Tag, an dem wir uns an unseren Vater, den größten Tierschützer der Welt, erinnern. Er war ein Mann, der die Welt für immer verändert hat und weiterhin die nächsten Generationen inspiriert", betont er darunter.

Der 15. November ist nicht etwa der Geburts- oder Todestag des verstorbenen Dokumentarfilmers. An diesem Tag wurde Steves Lieblingstier geboren: Eine Schildkröte von den Galapagosinseln namens Harriet, die 175 Jahre alt wurde. Sie lebte lange im Australia Zoo und verstarb dort im Jahr 2006.

Getty Images Bindi Irwin mit ihrer Mutter Teri und ihrem Bruder Robert im Juni 2019

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Tochter Bindi Iriwn

Getty Images Steve Irwin, australischer Dokumentarfilmer

