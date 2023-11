Welchen Promi-Büßen-Star finden Fans am unsympathischsten?

Wer zeigt absolut keine Reue? Seit einer Woche flimmert die neue Staffel von Das große Promi-Büßen über die Bildschirme. Stars wie Patrick Romer (27), Steff Jerkel und Yvonne Woelke (41) mussten bereits in der Runde der Schande bei Olivia Jones (53) für ihr Verhalten geradestehen. Doch der Hobby-Bauer schien die Kritik nicht annehmen zu wollen, wie sah es mit den anderen Kandidaten aus?

Als Yvonne von Olivia konfrontiert wurde, schien sie ihre Fehler zunächst nicht einsehen zu wollen. Als Iris Klein (56) dann zugeschaltet wurde, lieferten sich die beiden Frauen eine hitzige Diskussion, woraufhin die 53-Jährige intervenieren musste. Viele Fans waren daraufhin der Meinung, dass die Schauspielerin völlig zu Recht ihr Fett wegbekommen hat.

Doch auch andere Promis fielen mit ihrem negativen Verhalten auf – Lisha und Christin Okpara (27) waren in der ersten Folge in der Schlafhalle aneinandergeraten. Stephan Jerkel (54) mischte sich in das Wortgefecht ein, doch sein Geschreie passte der YouTuberin überhaupt nicht, weswegen Lisha zurückkeifte: "Halt deine Fresse." Steff feuerte prompt zurück und brüllte: "Halt du deine dumme Fresse. Was bildest du dir ein? Wer bist du, du asoziales Vieh!" Wen findet ihr bisher am unsympathischsten? Stimmt direkt in der Umfrage unten ab!

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Patrick Romer bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Stephan Jerkel bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de