Freunde in Sorge: Wird Bianca von Kanye West manipuliert?

Ihre Freunde sind besorgt! Der Rapper Kanye West (46) und seine neue Ehefrau Bianca Censori fallen immer wieder mit seltsamen Auftritten in der Öffentlichkeit auf. Ihre freizügigen und skurrilen Looks sorgen vielerorts für Missfallen. Jetzt ist die Yeezy-Designerin zum ersten Mal seit der Hochzeit allein zurück in ihre Heimat Australien gereist – dort wurde Bianca anscheinend mit einer Intervention empfangen!

Auf dem Trip in die Heimat sollen Biancas besorgte Freunde versucht haben, endlich zu ihr durchzudringen. Ihre engsten Vertrauten haben offenbar Angst, der "Heartless"-Interpret würde seine neue Frau in eine Kopie seiner Ex Kim Kardashian (43) verwandeln wollen. Insider behaupten gegenüber Daily Mail, Bianca sei von ihren Freunden mit einer klaren Ansage begrüßt worden: "Ihre Freunde ließen sie genau wissen, wie sie sich fühlen und sagten ihr, dass sie verdammt noch mal aufwachen soll."

Anscheinend war die Intervention erfolgreich! "Sie ist sich der kontrollierenden Art von Kanye bewusst geworden und beginnt, die Dinge von außen zu betrachten", will der Insider wissen. Die Auslöser könnten die strengen Regeln sein, an die Bianca sich zu halten habe – was sie essen darf, wie sie sich zu kleiden hat und wie viel Sport sie treiben muss, wird von ihrem berühmten Partner wohl genau kontrolliert.

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

ActionPress Bianca Censori

ActionPress Bianca Censori, Designerin

