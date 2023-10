Mit diesen Regeln soll Kanye West seine Frau kontrollieren!

Hat er gerne die Kontrolle? Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass Kanye West (46) seine Partnerinnen kontrolliert. So behauptete seine Ex-Partnerin Julia Fox (33) bereits, dass der Rapper ihr nach dem zweiten Date vorgeschrieben habe, wie sie sich kleiden soll. Auch seine derzeitige Ehefrau, Bianca Censori, muss sich wohl an einige Anweisungen halten. Kanye soll sogar eine ganze Liste mit Regeln für seine Bianca erstellt haben!

Dies behaupten einige Insider gegenüber Daily Mail. Angeblich verlange Kanye von seiner Frau zum Beispiel, niemals einfach so zu sprechen und nur die Klamotten zu tragen, die er ihr aussucht. Außerdem soll sie nur noch bestimmte Lebensmittel essen dürfen und muss regelmäßig trainieren gehen – und das, obwohl der Rapper selbst keinen Sport treibt.

Bianca scheint diese Vorschriften gehorsam einzuhalten. "Sie hat keinen eigenen Kopf mehr und gehorcht ihm, weil er sie davon überzeugt hat, dass sie royalen Status haben", behaupten die Quellen. Ihre Freunde sollen sich mittlerweile große Sorgen um die gebürtige Australierin machen. Bianca soll davon jedoch nichts hören wollen.

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

Getty Images Kanye West bei den Oscars, 2020

APEX / MEGA Kanye West und seine Frau Bianca Censori, Mai 2023

