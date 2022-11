Wegen Zahnlücke: So fand Niclas Füllkrug die große Liebe

Bei Niclas Füllkrug (29) läuft es nicht nur sportlich hervorragend. Der Stürmer von Werder Bremen ist auf dem besten Weg, der neue Shootingstar der Deutschen Nationalmannschaft zu werden. Mit seinem Treffer gegen Spanien bewahrte er sein Team immerhin vor einer weiteren Blamage und dem sicheren Ausscheiden aus dem Turnier. Aber nicht nur seine Karriere geht im Moment steil nach oben. Auch privat könnte es für Niclas nicht besser laufen.

Als Jugendlicher trug Niclas eine Zahnspange, die die Lücke erst so weit öffnete "Die Lücke wurde geweitet, damit genug Platz für ein Implantat entsteht", erklärt der Stürmer gegenüber Focus. Als die Lücke dann groß genug war, war er aber schon Profi und brachte die Behandlung nicht zu Ende. "Die Leute haben es positiv gesehen", erläuterte Niclas weiter – und offensichtlich vor allem seine Partnerin Lisa: "Ich bin so mit meiner Frau zusammengekommen. Sie hat mich quasi so lieben gelernt", verrät er.

Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Grundschulzeit. 2016 gaben sich Niclas und Lisa schließlich das Jawort – drei Jahre später machte die Geburt der gemeinsamen Tochter Emilia das Glück des Paares perfekt.

Getty Images Niclas Füllkrug nach seinem ersten WM-Tor gegen Spanien

Instagram / niclas.fuellkrug24 Niclas und Lisa Füllkrug, Mai 2019

Instagram / niclas.fuellkrug24 Lisa und Niclas Füllkrug, Juni 2015

