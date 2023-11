Hate nach Red-Carpet-Auftritt: Model Adriana Lima kontert

Adriana Lima (42) musste zuletzt mit viel Kritik umgehen. Im August 2022 war die Laufstegschönheit erneut Mama geworden. Mit den Veränderungen ihres Körpers, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, scheint sie gut umgehen zu können. Die Fans merken jetzt aber an, dass ihr Gesicht plötzlich anders aussehe und vergleichen ihren aktuellsten Red-Carpet-Auftritt mit einem von Oktober. Hat sie etwas machen lassen? Adriana findet aber klare Worte!

Nachdem sie auf der Premiere von The Ballad of Songbirds and Snakes in Los Angeles gewesen war, sammelten sich auf Instagram Kommentare wie: "Sie hatte ein Facelift und es ist bestimmt noch alles geschwollen." Viele glauben, dass dies nichts mehr mit ihrer Schwangerschaft zu tun habe. Adriana reagiert ebenfalls auf Social Media: "Das Gesicht einer müden Mutter einer Teenagerin, zweier Kinder im Vorschulalter, eines Einjährigen, der laufen lernt und dreier Hunde." Damit dementiert sie jegliche Eingriffe.

Schon Anfang des Jahres hatte sie betont, sich selbst und ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist – vor allem nach einer Geburt. "Du hast also gerade ein Leben geschaffen. Das ist so ein großer Segen. Jeder Körper reagiert anders auf die Schwangerschaft und die Zeit danach", hatte Adriana gegenüber People erklärt.

Anzeige

Getty Images Adriana Lima, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Adriana Lima, Model

Anzeige

Getty Images Adriana Lima, brasilianisches Topmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de