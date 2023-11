Trifft bei Promi BB auf Ex: Iris Klein ist im Angriffsmodus!

Endlich sind alle Promi Big Brother-Kandidatin gelüftet – und ein Neuzugang sorgt schon jetzt für ordentlich Zündstoff! Nachdem Peter Klein (56) als erster Star der diesjährigen Staffel bekannt gegeben worden war, verkündete vor wenigen Minuten der Sender, dass seine Ex Iris Klein (56) ebenfalls in den Container ziehen wird. Und Iris ist schon jetzt ziemlich auf Krawall gebürstet und teilt aus!

Im Sat.1.-Livestream konnten Fans live die Verkündung der letzten zwei Kandidaten mitverfolgen. Und die Reality-TV-Bekanntheit ist schon ganz heiß auf das Wiedersehen mit ihrem Noch-Ehemann. "Wir haben seit acht Monaten keinen Kontakt, weder per Handy noch persönlich, wir haben einander blockiert. Wir wollen eigentlich nichts mehr voneinander wissen", erzählt die Mutter von Daniela Katzenberger (37).

Iris hoffe auf das Beste, erwartet aber das Schlimmste. Ein Comeback mit ihrem Ex schließt sie aber offensichtlich aus. "Da sind keine Gefühle mehr. Er hat mich weggeworfen wie ein Stück Müll. Ich kann ihm wieder in die Augen schauen, er ist mir mittlerweile egal. Alles, was ich will, ist, dass er die Scheidungspapiere unterzeichnet", verrät die 56-Jährige weiter.

Anzeige

ActionPress Peter Klein, Ex-Partner von Iris Klein

Anzeige

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein, Realitystars

Anzeige

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de