Peter Klein hat noch keine Ahnung von Iris' Promi-BB-Einzug!

Dieses Aufeinandertreffen wird für Furore sorgen! Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass neben Peter Klein (56) auch dessen Ex Iris Klein (56) als Kandidatin bei Promi Big Brother dabei ist. Während die Mutter von Daniela Katzenberger (37) durch die Verkündung der ersten Teilnehmer vor einigen Wochen bereits seit einiger Zeit weiß, dass sie im TV-Container auf ihren Verflossenen treffen wird, sieht es bei dem Handwerker ganz anders aus: Peter ist bis jetzt noch völlig ahnungslos – er hat noch keinen blassen Schimmer, dass seine Ex bei Promi BB auf ihn warten wird!

Iris' Teilnahme wurde nämlich erst am Freitag – also wenige Tage vor dem offiziellen Staffelstart – bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Peter zur Vorbereitung auf die Zeit im Container bereits ganz allein in einem Hotelzimmer. Genau wie alle anderen Kandidaten musste der "Das kann doch nur der Anfang sein"-Sänger bereits am Donnerstagabend sein Handy abgeben und war somit komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Von der Bekanntgabe der neuen Kandidaten dürfte er also nichts mitbekommen haben.

Peter wird also erst von Iris' Teilnahme erfahren, wenn die beiden vor laufenden Kameras aufeinandertreffen. Aber wie wird der 56-Jährige wohl darauf reagieren? Im Sat.1-Livestream vermutet Iris: "Ich bin auch gespannt, wie er reagiert. Ihm wird wahrscheinlich die Kinnlade runterfallen, weil er rechnet überhaupt nicht damit, dass ich reingehe."

