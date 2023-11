So würde Álvaro Solers "The Masked Singer"-Kostüm aussehen!

Darin würde Álvaro Soler (32) auftreten! In dieser Staffel von The Masked Singer sitzt der Musiker neben Ruth Moschner (47) im Rateteam. Sein Job ist es dabei, den maskierten Promis auf der Bühne auf die Schliche zu kommen – und das ist manchmal gar nicht so leicht! Aber würde der gebürtige Spanier auch selbst mal als Kandidat an der Show teilnehmen? Álvaro verrät nun, wie seine Wunschmaske aussehen würde!

"Es müsste auf jeden Fall etwas mit meiner Vergangenheit und Kultur zu tun haben", überlegt der "Sofia"-Interpret im Interview mit ProSieben. Denn immerhin ist er Halbspanier und habe bereits in Tokio gelebt. "Dieses Weltenbummler-Ding sollte rüberkommen", erklärt Álvaro und legt sich schließlich fest: "Ich bin einfach ein Flugzeug."

Aber was für ein Kostüm würde zu seiner Rate-Partnerin Ruth passen? Auch für die Moderatorin hat er eine Idee! "Entweder etwas in Richtung Superwoman oder sie spiegelt ihre detektivischen Fähigkeiten wider. Ich glaube, eine Lupe wäre gut. Das könnte ich mir gut bei ihr vorstellen", verrät der Sänger.

Getty Images Álvaro Soler bei "The Masked Singer"

Getty Images Álvaro Soler, Sänger

Getty Images Ruth Moschner beim "The Masked Singer"-Finale

