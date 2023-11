Diese Stars können bei "Masked Singer" ausgeschlossen werden

Da ist der Terminkalender aber ganz schön voll! Die Fans von The Masked Singer können es aktuell kaum noch erwarten: Am Samstag geht die beliebte Ratesendung endlich in eine neue Runde. Doch bereits jetzt beschäftigt die Zuschauer bloß eine Frage: Welche Promis singen dieses Mal auf der großen Showbühne? Einige können womöglich bereits im Voraus ausgeschlossen werden. Promiflash hat nachgeforscht: Diese Stars haben zum Zeitpunkt der Liveshows nämlich bereits anderweitige Termine!

Am Tag des Auftaktes der Sendung lädt Giovanni Zarrella (45) wieder einmal so einige prominente Gäste zeitgleich zu sich ins Studio zur "Die Giovanni Zarrella Show" ein. Darunter sind Michelle Hunziker (46), Roland Kaiser (71), Andrea Berg (57) und Peter Maffay (74). Aber auch andere Entertainer bespaßen zum Zeitpunkt der weiteren Livesendungen von "The Masked Singer" andere Studios. Demnach könnten wohl auch Mirja Boes (52), Paul Panzer, Mario Barth (51), Ralf Schmitz (49) und Faisal Kawusi (32) ausgeschlossen werden. Ebenfalls unwahrscheinlich, dass sie zeitgleich an zwei verschiedenen Orten sind, ist es für Helene Fischer (39), Sido (42), Joris (33), Smudo (55) und Sarah Connor (43) – allesamt stehen dann nämlich schon für ihre eigenen Konzerte auf der Bühne.

Aber nicht bloß die Zuschauer sind schon total im Ratefieber. Im Studio werden Ruth Moschner (47) und Álvaro Soler (32) wöchentlich den demaskierten Promis auf den Zahn fühlen. Zur ersten Sendung am Samstag werden sie dabei von Jenke von Wilmsdorff (58) unterstützt.

Giovanni Zarrella, Musiker

Michelle Hunziker, Moderatorin

Joris, Sänger

