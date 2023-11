Video zeigt: Bei "Bauer sucht Frau" wird fleißig geknutscht!

Bei Bauer sucht Frau geht es heiß her! Die 19. Staffel der von Inka Bause (54) moderierten Kuppelshow steht in den Startlöchern. Zehn Männer und zwei Frauen hoffen in diesem Jahr, ihre große Liebe zu finden. Bei einigen Kandidaten stehen die Chancen dafür offenbar ziemlich gut. In einem Trailer ist zumindest schon zu sehen, dass bei manchen fleißig geknutscht wird!

In einer Vorschau der RTL-Sendung wird bereits ein kleiner Überblick über die kommende Staffel gegeben. Darin ist unter anderem zu sehen, dass André mit seiner Hofdame ein wenig Zweisamkeit im Pool genießt. Dann tauchen die beiden ab und geben sich einen leidenschaftlichen Kuss. Doch sie sind nicht die Einzigen, die so weit gehen: Auch Siegfried gibt seiner Auserwählten einen Schmatzer auf die Lippen.

Doch ob es für die große Liebe reicht? André ist zumindest ein Beziehungstyp. Bisher habe er sich jedoch stets in die falschen Frauen verliebt. Dabei beschreibt er sich selbst als Gentleman. "Also eine Dame wird bei mir auf Händen getragen. Die Frau ist für mich Königin", hatte er in seinem Vorstellungsvideo verraten.

