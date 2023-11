Babytritte und Co.: Bald-Mama Renata Lusin ist überglücklich

Sie gibt ein Update zu ihren anderen Umständen! Valentin (36) und Renata Lusin (36) überraschten ihre Fans vor wenigen Wochen mit einer Knaller-Nachricht: Nach mehreren Fehlgeburten erwarten die beiden Nachwuchs. Mittlerweile ist die Profitänzerin von Let's Dance auch schon im sechsten Schwangerschaftsmonat und gibt nun ein paar Details preis: Renata bekommt jetzt immer mehr von ihrem Baby im Bauch mit!

Wie die Beauty via Instagram berichtet, macht sie aktuell ohne ihren Valentin Urlaub auf Fuerteventura. Ihren Fans gibt sie dabei nun ein Update zu ihrem aktuellen Gemüts- und Schwangerschaftszustand. Vor allem ihr Baby scheint sich prächtig zu entwickeln. "Übrigens: Die Tritte im Bauch spüre ich schon intensiver und intensiver – und in der Nacht habe ich mich sogar einmal erschrocken", schreibt die Tänzerin zu einem Beitrag.

Doch Renata merkt auch, dass sie nicht mehr all das machen kann, was sie vor der Schwangerschaft gemacht hat. "Normalerweise mache ich hier so viel Sport und spiele Tennis. Dieses Mal ist es anders: Spaziergänge am Strand, Stretching mit Yoga und viel zu viel Essen", fasst die werdende Mama weiter zusammen. Sie habe das Gefühl, dass die Zeit wie im Fluge vergeht und sie einfach nur die restliche Zeit genießen wolle.

Anzeige

Getty Images Renata und Valentin Lusin im September 2023

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Oktober 2023

Anzeige

ActionPress Valentin und Renata Lusin im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de