Jamie Lynn Spears verweigert Interviews für UK-Dschungelcamp

Hat Jamie Lynn Spears (32) jetzt schon keine Lust mehr? Die kleine Schwester von Popstar Britney Spears (41) nimmt dieses Jahr an der britischen Version des Dschungelcamps teil. Währenddessen schlagen die Memoiren ihrer Schwester Britney Spears, in denen sie nicht gut wegkommt, hohe Wellen. Anschließend wurde sie für ihren Einzug ins Camp kritisiert, weswegen Britney die Kommunikation mit den Journalisten vor Ort verweigert.

Die Produzenten der Show sollen sich erhofft haben, dass sie die eine oder andere Geschichte über die zerrüttete Beziehung zu ihrer Schwester erzählt. Das könnte jetzt schwierig werden – Jamie Lynn weigert sich, mit den Journalisten zu sprechen! "Kein gutes Zeichen für alle, die sich auf Klatsch und Tratsch über Britney am Lagerfeuer gefreut haben", deutet ein Insider laut Mirror an.

Sie verstoße damit zwar nicht gegen vertragliche Vereinbarungen, es sei aber nicht gerne gesehen, der australischen Presse vor dem Eintritt in den Dschungel keine Interviews zu gewähren. Der letzte Kandidat, der es ihr gleich tat, war Liza Minnellis (77) Ex David Gest im Jahr 2006. Die Fans der Show machen ihrem Unmut im Netz Luft. "Lasst uns Jamie in jede Prüfung wählen, machen wir ihr das Leben zur Hölle!", fordert ein User auf X, ehemals Twitter.

Britney und Jamie Lynn Spears in Santa Monica, 2003

Jamie Lynn Spears und Britney Spears bei den Teen Choice Awards 2002

Jamie Lynn Spears im Juni 2023

