"Bachelor in Paradise"-Kaan hatte nie Gefühle für Pam!

Sie hat ihm nie etwas bedeutet! Bei Bachelor in Paradise hatte Pamela Ghazal von Anfang an Interesse an Kaan. Dieser ließ die Beauty aber für Michelle Schellhaas (28) links liegen. In der vergangenen Folge platzte dann die Bombe: Pam und Kaan kannten sich schon vor den Dreharbeiten. Beide waren zusammen in Amsterdam und haben sich mehrere Monate gedatet. Im Promiflash-Interview gibt Kaan jetzt zu: Er hatte nie Gefühle für Pam!

"Ja, man hat sich damals kennengelernt. Aber es ist nicht so, dass ich Gefühle hatte", gibt der Hottie gegenüber Promiflash zu. Deswegen habe er sich auch in der Show auf Michelle eingelassen. Die Geschichte mit Pam habe er aus einem guten Grund nicht erzählt: "Manche Sachen können den eigenen Ruf schädigen. Es war nie eine Priorität, dass es Leute wissen sollen. Weil es für mich auch nichts von Bedeutung war." Von der Art der Brünetten sei er irgendwann sowieso abgeturnt gewesen: "Während der Ausstrahlung konnte ich feststellen und dachte mir: 'Kaan, du hast alles richtig gemacht.'"

Michelles Reaktion habe er nachvollziehen können, aber: "Ich persönlich denke, dass es etwas übertrieben wurde, weil Pam für mich seit Einzug der Villa nichts bedeutet hat. Ich war seit Tag eins bei Michelle und hatte somit schon nach ein paar Stunden kein Interesse mehr an Pam."

Franziska, Pamela und Kaan bei "Bachelor in Paradise"

Pamela, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Kaan, Bachelorette-Kandidat 2023

