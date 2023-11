Erste Aufnahme von Heino nach Tod seiner Ehefrau Hannelore

Wie geht es Heino (84) aktuell wirklich? Der Sänger musste in der vergangenen Woche einen schweren Verlust verkraften: Seine Ehefrau Hannelore Kramm (✝81), mit der er 44 Jahre verheiratet war, starb an einem Herzstillstand. Schon länger hatte die Schlagersängerin gesundheitliche Probleme gehabt. Seitdem trauert der "Blau blüht der Enzian"-Interpret um seine geliebte Frau. Nun taucht eine Aufnahme von Heino auf, die ihn erstmals nach dem Tod seiner Frau zeigt...

Bild liegt jetzt ein Foto von dem 84-Jährigen vor: Komplett in schwarz gehüllt schiebt Heino einen Kinderwagen, in dem das Kind seines Managers Helmut Werner (39) und dessen Frau Nicole liegt. "Heino hat Lennie in sein Herz geschlossen. Er fühlt sich wie sein Urgroßpapa. Weil seine Geburt und Hannelores Tod so nah beieinanderliegen, erkennt Heino darin den Kreislauf des Lebens. Das gibt ihm Trost", offenbart Helmut gegenüber dem Blatt.

Auch verrät Helmut, wie es dem Musiker aktuell geht – denn aktuell verbringe er viel Zeit mit seinem Manager und dessen Familie in der Steiermark. "Heino schaut sich immer wieder Fotos von Hannelore in seinem Handy an. Natürlich kommen ihm dabei manchmal die Tränen. Aber Heino ist auch stark, weil er weiß, dass Hannelore es nicht gewollt hätte, dass er sich hängen lässt", so Helmut.

Getty Images Heino und seine Frau Hannelore Kramm im Januar 2015

Getty Images Heino beim "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" im November 2016

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore

