Hot in Leder: Heidi Klum verzückt oben ohne im Fahrstuhl!

Heidi Klum (50) lässt tief blicken. Die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin zeigt sich gerne offenherzig. Vor allem seit sie mit Musiker Tom Kaulitz (34) zusammen ist, scheint sie es zu lieben, sich möglichst hüllenlos zu präsentieren. Genauso gerne demonstrieren die beiden, wie verliebt sie sind, indem sie regelmäßig kuscheln und knutschen. Jetzt teilt Heidi ein Bild von sich und Tom aus dem Aufzug – und verdeckt dabei nur das Nötigste.

Bei Instagram postet Heidi ein Selfie, das sie augenscheinlich im Spiegel eines Fahrstuhls macht. Seitlich neben ihr steht ihr Schatz und lächelt leicht in die Kamera. Aber Tom geht mit seinem schwarzen Pullover fast unter – denn seine Gattin trägt lediglich einen schwarzen Schlüpfer mit Netzstrumpfhose und ein Hemd aus Kunstleder. Darunter ist nichts und sie präsentiert ihren Followern ein Wahnsinnsdekolleté! Kommentieren tut sie den Post nur mit einem unschuldigen Herzchen-Smiley. So ging es für die beiden zum Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas.

Oben ohne fühlt Heidi sich wohl richtig wohl. Erst Anfang November ließ sie es sich in der Sonne von Los Angeles richtig gut gehen und postete ein Bild davon. Und während sie die Wärme genoss, verzichtete sie auf ihr Bikini-Oberteil. Die Brust verdeckte sie nur mit ihrem Arm. Bei so viel Sexyness wurde das niedliche Blumenmuster ihres Höschens direkt zur Nebensache.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im November 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

