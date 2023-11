Insider verrät: Das ist Jennifer Lopez' Beauty-Geheimnis!

Sie plaudert aus dem Nähkästchen. Jennifer Lopez (54) zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Die Latina begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer kraftvollen Stimme, sondern auch mit atemberaubenden Bühnenshows – inklusive aufwendiger Choreografien. Da fragt sich manch einer, wie die "Let's Get Loud"-Interpretin es schafft, immer in Topform zu bleiben. Ihre Musikdirektorin verrät jetzt, was hinter Jennifers alterslosem Aussehen steckt.

"Es ist das ganze Spektrum. Es ist ihr persönliches Wohlergehen, ihr Körper, sie achtet einfach auf alles. Sie stellt sicher, dass sie alles im Blick hat und sie arbeitet hart – das tut sie wirklich", verrät Kim Burse im Interview mit Daily Mail. Demnach sei es also das Durchhaltevermögen und die Geradlinigkeit der 54-Jährigen, denen sie ihr beinahe makelloses Äußeres verdankt. Auch aus diesem Grund glaube sie nicht, dass sich J.Lo in nächster Zeit zur Ruhe setzen wird.

Doch wird sicherlich auch ihr privates Glück die Sängerin seit einiger Zeit regelrecht zum Strahlen bringen. Mit Ben Affleck (51) an ihrer Seite fühle und liebe sie sich selbst mehr als je zuvor, erzählte sie Vogue. "Ich bin endlich an einem Punkt im Leben angekommen, an dem ich jeden Teil von mir kompromisslos liebe. [...] Ben möchte, dass ich meinen Wert erkenne und schätze", erklärte sie.

Getty Images Jennifer Lopez bei den Grammy Awards, 2023

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2013

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

